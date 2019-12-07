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Frig vadisinin kar güzelliği

6 saat önce

Afyonkarahisar'da kar yağışıyla fotoğraflanan beyaza bürünen Frig Vadisine ait güzel fotoğraf kareleri görenlerin beğenisini kazandı.

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Afyonkarahisar'da kar yağışıyla fotoğraflanan beyaza bürünen Frig Vadisine ait güzel fotoğraf kareleri görenlerin beğenisini kazandı.


Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip ve Gordion'dan başlayıp Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'ya kadar uzanan Frig Vadisi'nin önemli bölümünü bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası ortaya muhteşem kareler çıktı. Frig Vadisi'ni keşfe çıkan ve birbirinden güzel fotoğraflar çeken Afyonkarahisarlı usta fotoğrafçı Çağrı Selek sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar yüzlerce fotoğraf sayfasında paylaşılarak binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada fotoğraflara 'Frig Vadisi beyaz gelinliğini giydi' yorumları yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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