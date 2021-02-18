Frigya atlı sporlarla şenleniyor - Son Dakika

Frigya atlı sporlarla şenleniyor

18.02.2021 11:01
Frigya atlı sporlarla şenleniyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki yıl önce kurulan "Döğer Boyu Geleneksel Atlı Spor Kulübü" üyeleri, tarihi Frig Vadisi'ndeki kaya yerleşimleri arasında cirit ve okçuluk, Emre Gölü etrafında da atlı safari ve at yarışı etkinlikleri organize ediyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki yıl önce kurulan "Döğer Boyu Geleneksel Atlı Spor Kulübü" üyeleri, tarihi Frig Vadisi'ndeki kaya yerleşimleri arasında cirit ve okçuluk, Emre Gölü etrafında da atlı safari ve at yarışı etkinlikleri organize ediyor.

İlçeye bağlı Döğer beldesinde atlı sporlara ilgi duyan Yeni Cami İmam Hatibi Mustafa Bilim'in öncülüğünde iki yıl önce "Döğer Boyu Geleneksel Atlı Spor Kulübü" kuruldu. Kısa sürede kulübe 20 atlı spor tutkunun katılmasıyla tarihi Frig Vadisi ve Emre Gölü etrafında, her hafta atlı cirit, at üzerinde ok atma, atlı kızak, atlı safari ve yarış aktiviteleri yapılmaya başlandı.

Kulübün düzenlediği etkinlikler, vatandaşların yanı sıra Frigya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini topluyor.

Kulüp Başkanı Mustafa Bilim, AA muhabirine, hızla büyüyen kulüplerinde 20'ye yakın üyenin atıyla sportif faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Üyelerinin atları çok sevdiğini dile getiren Bilim, şöyle konuştu:

"Biz at üzerinde cirit oynuyor, ok atıyoruz. Kendi aramızda yarışlar düzenleyerek tarihi Frig Vadisi'nde ve Emre Gölü etrafında atlı safariler yapıyoruz. Bölgeye kar yağdığı zamanda da atlı kızakla keyif yapıyoruz. Yaptığımız sportif faaliyetlere, belde halkımız da büyük ilgi gösteriyor. İnşallah, kulübümüz daha da genişleyecek ve ülke genelinde yarışmalara da katılmayı hedefliyoruz."

Bölgede atlı sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde inisiyatif aldıklarını aktaran Bilim, "Son yıllarda Frigya, 'İkinci Kapadokya' şeklide yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Yakında sıcak hava balonları da burada uçmaya başlayacak. İnşallah, bunların yanında biz de atlarımızla Frigya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerle safariler yapacağız. Bütün ziyaretçilerimizle keyifli zamanlar geçireceğiz." diye konuştu.

Kulüp üyesi İbrahim Aracı, tarih kokan Frig Vadisi'nde kendilerini atlı spor faaliyetleriyle geliştirdiklerini dile getirdi.

Frigya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin atları görünce büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Aracı, "Binmek ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. Biz de ilerleyen süreçte daha çok insanı atlarla tanıştırmak istiyoruz." dedi.

Atlı sporlara hobi olarak başlayan kulüp üyesi Emre İbiş de Emre Gölü etrafında yapılacak Frigya Atçılık ve Binicilik Merkezi'nde atlı spor faaliyetlerin daha profesyonel şekilde yürütüleceğini söyledi.

"Baharda turistler Frigya'da atlarla safari yapacak"

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel ise "Döğer Boyu Geleneksel Atlı Spor Kulübü"nün faaliyetlerinin beldede büyük ilgi uyandırdığını söyledi.

Atlı sporların ata sporu olduğuna dikkat çeken Demirel, şöyle devam etti:

"Bu ata sporumuzu yaşatmak ve gençler ile çocuklarımıza öğretmek amacıyla kulübümüz gerekli çalışmaları gösteriyor. Küçük yaştaki çocuklarımız bu atları gayet güzel bir şekilde kullanıyor. İnşallah, mayıs ayında beldemizde Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi'nin faaliyete geçmesiyle Frigya'ya gelen turistlerimiz buradaki atlarımızdan daha güzel bir şekilde yararlanabilecekler, hatta atlı safariye de çıkacaklar."

Atlı Spor Kulübü, Karahisar, Okçuluk, Döğer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Frigya atlı sporlarla şenleniyor - Son Dakika


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