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Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika

Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı

18.06.2021 12:58

- Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı 250 bisiklet sporcusunun katıldığı ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından gerçekleştirilen Frigya Bisiklet Festivali başladı.

- Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı

AFYONKARAHİSAR - 250 bisiklet sporcusunun katıldığı ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından gerçekleştirilen Frigya Bisiklet Festivali başladı. Festival kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen bisikletliler, kentin tarihi noktaları ile birlikte Frig Vadisi'nin gezecekler.

Free Bisiklet Topluluğu iş birliğinde Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde yapılan Frigya Bisiklet Festivali, Zafer Meydanı'ndan başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Gökmen Çiçek, etkinliğin özellikle kentin tanıtımında büyük faydasının olacağını ifade etti. Bisiklet sürüşlerine hükümetinde destek verdiğini hatırlatan Vali Çiçek, "Etkinlik Afyonkarahisar adına farkındalık oluşturacak. Bisikletlilerimiz tarihi sokaklarımızı ve Frig Vadisi'ni gezecekler, tanıtıma büyük katkı sağlayacaklar" dedi.

Free Bisiklet Topluluğu Koordinatörü Birsen İnal, gastronomi şehri Afyonkarahisar'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kenti tanıtma adına ilk defa bu festivali düzenliyoruz. Yaklaşık 250 katılımcı var. Değişik kentlerden ve bölgelerden 50'ye yakın katılımcı olacak" diye konuştu.

Bisikletçiler ise etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını kaydettiler.

Konuşmaların ardından turun startını Vali Gökmen Çiçek verdi.

Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı
Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı
Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı
Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı

Bisiklet Festivali, Gökmen Çiçek, Karahisar, Bisiklet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika Spor


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