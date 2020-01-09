Frigya'da "kış manzarası" büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor - Son Dakika

Frigya'da "kış manzarası" büyülüyor

6 saat önce

Alternatif turizmin cazibe merkezi olarak nitelendirilen Frig Vadisi'nin tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.

Alternatif turizmin cazibe merkezi olarak nitelendirilen Frig Vadisi'nin tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.

Vadinin önemli bölümünün yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Döğer beldesi ile Bayramaliler, Üçlerkayası, Demirli ve Ayazini köylerinde, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık Frigya beyaza büründü.

Doğal güzellikler arasındaki 506 kilometrelik yürüyüş yoluyla da dikkati çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından adeta "beyaz gelinlik" giydi.

Etkileyici görüntülerin oluştuğu vadi, kış manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Frigya'nın önemli bir kısmının yer aldığı ilçenin, 3 yıldır bölgeye yapılan yatırımlarla alternatif turizmin gözde mekanı olduğunu söyledi.

Frigya'nın her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu belirten Doğanoğlu, "Vadide, 3 bin yıllık tarihi mekanlar, oyma kaya mezarları, ören yerleri ve Emre Gölü bulunuyor. Turizm açısından Emre Gölü, Afyonkarahisar açısından çok önemli bir yere sahip." dedi.

Doğanoğlu, kar yağışı sonrası Frigya'da harika manzaraların oluştuğunu dile getirerek, "Frig Vadisi'ndeki tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları karla kaplandı. Ortaya harika manzaralar çıktığını görüyoruz. Bölgede oluşan eşsiz görsel şölene doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Emre Gölü buz tutmuş durumda"

Emre Gölü Sosyal Tesisleri işletmecisi Mustafa Gökmen de Frig Vadisi'nin, Türkiye'nin ikinci Kapadokyası olduğunu vurguladı.

Frigya'nın doğal güzelliklerine dikkati çeken Gökmen, şunları kaydetti:

"Buranın 4 mevsim ayrı güzelliği var. Yazı ve baharı ayrı güzel. Kış ayının güzelliği ise çok farklı. Üç gündür bölgemiz çok iyi kar yağışı alıyor. Kar yağışı Frigya'ya ayrı bir hava ve görsellik kattı. Peribacaları ve tarihi mekanlar adeta beyaz gelinliğini giydi. Emre Gölü de buz tutmuş durumda. Bu muhteşem atmosfere doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını davet ediyoruz."

Frigya'da kış manzarası büyülüyor

İhsaniye, Döğer, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
17:48 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
17:48 Edirne'de 113 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
17:47 Bakan Albayrak'ın ziyaretleri - Son Dakika
17:47 Papa'dan rahibeye öpücük uyarısı: "ısırmak yok" - Son Dakika
17:42 İşadamı Akcan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:52:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Frigya'da "kış manzarası" büyülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]