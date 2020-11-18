Frigya'da tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor - Son Dakika

Frigya'da tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor

18.11.2020 18:08
Frigya'da tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor, System.String[]

Frigya'nın Afyonkarahisar'ın İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerindeki bölümlerinde, eski yerleşim yerlerine, oyma kaya mezarlarına, tarihi kiliselere ve peri bacalarına verilen görsel kirliliğin temizlenmesi için restorasyon ve konservasyon çalışması başlatılması kararlaştırıldı.

Frigya'nın Afyonkarahisar'ın İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerindeki bölümlerinde, eski yerleşim yerlerine, oyma kaya mezarlarına, tarihi kiliselere ve peri bacalarına verilen görsel kirliliğin temizlenmesi için restorasyon ve konservasyon çalışması başlatılması kararlaştırıldı.

Vadinin çeşitli noktalarındaki tarihi mekanlarda vandalların, bilinçsizce zaman içerisinde sprey ve boyalarla, tarihin görselliğini kirletmesi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor.

Frig Vadisi'ndeki yatırımlar sayesinde bölgedeki turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte tepkiler de dikkate alınarak Afyonkarahisar Valiliği tarafından, tarihi dokunun görsel kirliliğini temizlemek için harekete geçildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır,  Afyonkarahisar'da Hitit, Frig ve Roma dönemlerine ait insanlığın ortak mirası olan önemli kaya yerleşimleri ile tarihi eserlerin bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın kültür varlıklarını koruma adına ciddi adımlar attığını dile getiren Tanır, şunları kaydetti:  "Tarihi eserlerimizi sadece ortaya çıkarmayı değil, korumayı ve sürdürebilirliği de dikkate alıyoruz. Afyonkarahisar'ımızda yer alan Frigya'da da gençlerimiz ne yazık ki aşkını, sevgisini bu duvarlara yazıyorlar. Bazen de askere gidecek geçlerimiz ile tertipler yazıyor. Bu tarihi eserlerimiz üzerinde yazılan yazılarla da ortaya çirkin görüntüler çıkıyor. Bu olay aynı zamanda tarihi eserlerimize karşı duyarsızlığımızı ortaya koyuyor."

"Lütfen aşkınızı dağa taşa değil, gönlünüze yazın"

Tanır, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğündeki uzmanların Frigya'da incelemede bulunarak rapor hazırladığını anımsattı.

Hazırlanan rapor çerçevesinde Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki tarihi mekanlarında temizleme çalışmalarının başlatıldığını aktaran Tanır, ilk olarak İscehisar'daki Kırkinler Kaya Yerleşimi ile Bolvadin'deki Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'ndeki yazıların temizlendiğini aktardı.

Tanır, "Bundan sonra gençlerimiz 'lütfen aşkınızı dağa taşa değil, gönlünüze yazın', gördüğünüz gibi, dağa taşa yazılan yazılar siliniyor. Ama kalplere yazılan aşk ve sevgi silinmez. Gençlerimizden bu tarihi mekanlarımızın korunmasında daha duyarlı olmalarını istiyoruz. İnsanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarımıza kesinlikle zarar vermeyelim." diye konuştu.

"Temizlik ve restorasyon çalışmaları kumlama işlemiyle yapılıyor"

Mehmet Tanır, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin bu tarihi mekanları ziyaretleri sırasında, duvarlarda yazılmış ve kötü bir görsel oluşturan bu yazıları kendilerine ilettiklerini anlattı.

Toplumsal bilincin önemine dikkati çeken Tanır, sözlerini şöyle tamamladı:  "Tarihi mekanlardaki yazıların temizlenmesi de aslında külfetli bir çalışma. Temizlik ve restorasyon çalışmaları kumlama işlemiyle yapılıyor. Bu da devletimize bir maliyet oluşturuyor. Yani milli servetin boşa harcanmasına sebep oluyor. Toplumsal olarak tarihi eserlerimizin korunması noktasında duyarlı olmamız gerekiyor. Temizleme çalışmaları İhsaniye ilçemizde de devam edecek. Oradaki bazı noktalara güvenlik için kamera sistemleri yerleştirilecek. Koruma altına alınan oradaki tarihi mekanlarda da temizlik çalışmaları en kısa zamanda başlayacak."

Frigya'da tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor

Restorasyon, İhsaniye, Tanır, Afyon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Frigya'da tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor - Son Dakika Magazin


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