Frigya'daki esnaf turist yoğunluğundan memnun - Son Dakika

Tarihi Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne bayram dolayısıyla gelen yerli turistler, kafe, restoran işletmecileri ile hediyelik eşya satışı yapan esnafı memnun ediyor.

3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyü, tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, çok sayıda mağaralar ve son yıllarda yapılan yatırımlarla turistlerin gözde mekanı haline geldi.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilip köye gelen yerli turistler de gittikleri mekanlar ile yaptıkları alışverişlerle kafe, restoran ve hediyelik eşya satışı yapan esnafı canlandırıyor.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren Ayazini köyünde turist yoğunluğu olduğunu söyledi.

Köye 10 binin üzerinde turist girişinin olduğunu dile getiren Boztepe, şöyle konuştu:

"Ayazini köyünde oluşan yoğunluğunun önemli bir kısmı yerli turist ağırlıklı. Köydeki yatırımların inşaat işleri bitirdikten sonra da inşallah, burası yurt dışına da açılacak. Özellikle de Rusya, Ukrayna, Kore ve Japonya ilk belirlediğimiz ülkeler. Oradaki tanıtım çalışmalarıyla beraber artık Ayazini'nin Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu merkezi haline geleceğine inanıyoruz. Kültür, tarih ve gastronomi seven herkesi Ayazini köyüne davet ediyoruz."

Boztepe, Frigya'nın dünyanın en eski kültür mirası olduğunu belirterek buranın Türkiye ve dünya turizmine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Esnaf turist hareketliliğinden ve satışlardan memnun

Ayazini köyünde kafe işletmecisi Çiğdem Acar da Ramazan Bayramı dolayısıyla çok sayıda turistin bölgeye geldiğini kaydetti.

Turistlerinde meraklı ve heyecanlı olduğunu aktaran Acar, "Ziyaretçiler, Ayazini köyümüzü çok beğeniyorlar. Satışlarımız da çok fazla." dedi.

Esnaf Hamide Çelik de Ayazini köyündeki turizm potansiyelinin de kendilerini çok mutlu ettiğini ve ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hediyelik eşya satışı yapan işletmenin sahibi Zeynep Karakol ise Ayazini'de yoğun turist hareketliliği olduğunu ve satışlardan da çok memnun olduklarını ifade etti.