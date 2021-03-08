"Frigya'nın kalbi" Ayazini köyündeki kadınlara el sanatları öğretildi - Son Dakika

"Frigya'nın kalbi" Ayazini köyündeki kadınlara el sanatları öğretildi

08.03.2021 20:33

Tarihi Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla el sanatları etkinliği ve atölye çalışması düzenlendi.

Tarihi Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla el sanatları etkinliği ve atölye çalışması düzenlendi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Ayazini İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, gazetecilere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kentte çok sayıda etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği koordinasyonunda Ayazini köyündeki kadınlara el sanatları becerisi kazandırıldığını dile getiren Boztepe, şöyle konuştu:

"Frigya'nın kalbi Ayazini köyümüz son günlerde Türkiye ve dünyanın önemli bir turizm destinasyonu haline gelmiş durumda. Bu anlamda da köyümüze ciddi sayıda yerli ve yabancı turist akını başladı. Dolayısıyla bir turizm merkezinin ayrı zamanda kültür merkezine dönüşmesi gerekiyor. Köydeki kadınlarımızın da gelecek turistlere yöresel el sanatlarını hem tanıtması hem de bunlardan gelir elde etmesi amacıyla bu etkinliği yapıyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, dernek üyelerinin Ayazini köyündeki kadınlara pratik el sanatları öğretmeye geldiğini aktardı.

Dernek Başkanı Zeynep Gürman da her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini ve bu yıl yeni turizm destinasyonu olarak hazırlanan Frigya'daki Ayazini köyündeki kadınlara kısa sürede turistik el sanatları öğretmek ve onlara bunların satışı konusunda yardımcı olmak için geldiklerini ifade etti.

Programda, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen ve Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dernek üyeleri, gün boyunca Ayazini köyündeki kadınlara, dekoratif ürünler, makrome, dokuma, iğne oyası, keçe ve su kabağı boyama gibi el sanatlarını öğreterek atölye çalışması yaptı.

Kadınlar Günü, Karahisar, Turizm, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyündeki kadınlara el sanatları öğretildi - Son Dakika


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