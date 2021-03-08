'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyündeki mağaralar turistleri cezbediyor - Son Dakika

'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyündeki mağaralar turistleri cezbediyor

08.03.2021 15:07
'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyündeki mağaralar turistleri cezbediyor, System.String[]

Tarihi Frig Vadisi'nin sınırları içerisinde yer alan Ayazini köyündeki kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve şapellerin de aralarında bulunduğu 300'ün üzerinde farklı büyüklükteki mağara turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Frig Vadisi'nin sınırları içerisinde yer alan Ayazini köyündeki kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve şapellerin de aralarında bulunduğu 300'ün üzerinde farklı büyüklükteki mağara turistlerin ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar Valiliği'nin "Sokak Sağlıklaştırması Projesi" kapsamında, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı, "Frigya'nın kalbi" olarak da nitelendirilen Ayazini köyünün kırsalı ve yerleşim yeri içerisinde süren çalışmalarla bölgedeki mağaralar, turizme kazandırılması için tek tek temizleniyor.

Köylülerin üzerine yaptığı yapılarla halen kullanılan pek çok mağaradaki çalışmalarda ise bazı tarihi buluntular da gün yüzüne çıkıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin de yeni keşfedilen mağaralarda çalışma yürütüyor.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Ayazini köyünde Frig uygarlığından kalma kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, şapelleri ile Bizans ve Roma dönemlerinin önemli eserler bulunduğunu söyledi.

Arkeologların tespitiyle köyde irili ufaklı 300 mağara ile 35 kilise ve şapel gibi tarihi eser bulunduğuna işaret eden Doğanoğlu, "Sahip olduğu tarihi eserleriyle Ayazini köyümüze 'mağara cenneti' diyebiliriz. Köydeki mağaraların turizme kazandırılması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu tarihi mekanların temizlikleri en güzel şekilde yapılıyor. Turizme kazandırılması ve görsellik açısından aydınlatma çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca, tahrip edilen ve zarar gören bazı yapılarla ilgili çalışma içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl artığına dikkati çeken Doğanoğlu, şunları söyledi: "Ziyaretçilerimiz, Frigya'daki 3 bin yıllık tarihi ve kültürü yerinde yaşıyor. Ayazini köyündeki çalışmaları da beğeniyorlar. Hatta, bizlere de daha çok tarihi eserin gün yüzüne çıkarılması konusunda beklentilerinin olduğunu ifade ediyorlar. Frig, Roma, Bizans ve Selçuklu'dan kalma her türlü mimari yapı köyde bulunuyor. Burası, tarih ve kültürü sevenlere muhteşem bir fırsat sunuyor. Köydeki çalışmaların takdir edilmesi de bizlere de güç veriyor."

"Tarihi yapılar çok daha eski ve görsel içerikli"

Ziyaretçilerden Aysun Akbay, Ayazini köyündeki çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti.

Köyün ilerleyen günlerde Frigya'nın önemli bir destinasyonu olacağına inandığını anımsatan Akbay, "Ürgüp/Göreme, Kapadokya'yı da gezdim. Ayazini'de oralar gibi mükemmel ve hatta buradaki tarihi yapıların çok daha eski ve görsel içerikli olduğunu gördüm. Burada inanılmaz, bir atmosfer var. Herkes burayı teneffüs etmeli." şeklinde konuştu.

Ankara'dan Ayazini'ye gelen Zuhal Atak da Kapadokya'yı aratmayan tarih kokan köyün turizme kazandırılması için yapılan yatırımların yerinde olduğunu belirterek, burada olmaktan keyif aldığını kaydetti.

İsmail Bozoklu da köydeki mağaraların doğa harikası olduğunu ve görselliğine hayran kaldığını ifade etti.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyündeki mağaralar turistleri cezbediyor

Karahisar, Bizans, Turizm, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyündeki mağaralar turistleri cezbediyor - Son Dakika Magazin


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