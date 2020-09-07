Frigya'nın tanıtımına sosyal medya fenomenlerinden destek - Son Dakika

İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gelen yaklaşık 20 kişilik radyo ve tv yapımcısı ile sosyal medya fenomenleri, tarihi Frig Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlamak için çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü etrafına kamp kuran radyo ve tv yapımcıları ile sosyal medya fenomenleri, iki gün boyunca Frig Vadisi'nde video ve fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en büyük turizm potansiyelinin, tarihi Frig Vadisi olduğunu söyledi.

Frigya'da son yıllarda ciddi yatırımlar yapıldığını anlatan Doğanoğlu, "Afyonkarahisar ve bölgenin tanıtımı açısından bu hafta radyo, tv ve sosyal medya fenomenlerini ilçemizde ağırladık. Dün gece Emre Gölü etrafında kamp kurdular. Afyonkarahisar Valimiz Gökmen Çiçek de misafirlerimize bir ziyaret gerçekleştirdi. Frig Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlayacak bir program oldu. Bu tür etkinlikleri, bölgemizin kalkınması açısından önemsiyoruz."

"Burası Türkiye'mizin önemli bir turizm lokasyonu olacak"

Youtuber Abdurrahman Uzun da çok sayıda radyo yapımcısı ve sosyal medya fenomeni arkadaşlarıyla iki gündür Frigya'yı keşfettiklerini anlattı.

Uzun, "Frig Vadisi muhteşem bir yer. Burası uzun yıllarca keşfedilmemiş. Son dönemlerde yerel yöneticiler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Frigya'ya çok büyük önem veriyor. İlerleyen yıllarda da burası mutlaka gelip görülmesi gereken bir turizm mekanı haline dönüşecek. Yaklaşık 5 yıl içerisinde buranın çehresinin çok değişeceğini düşünüyorum. İnanıyorum ki, burası Türkiye'mizin önemli bir turizm lokasyonu olacak." diye konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Emre Gölü etrafından kamp yapan ekiple Vali Gökmen Çiçek'in telefonuyla bağlanarak görüşme yaptığı öğrenildi.