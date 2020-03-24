Frigya vadileri sessizliğe büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Frigya vadileri sessizliğe büründü - Son Dakika

Frigya vadileri sessizliğe büründü

6 saat önce

Korona virüs salgını sonrasında Frigya boş kaldıAfyonkarahisar- Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında kalan Frigya vadileri, korona virüs salgını sonrasında sessizliğe büründü.

Frigya vadileri sessizliğe büründü, System.String[]

Korona virüs salgını sonrasında Frigya boş kaldı


Afyonkarahisar- Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında kalan Frigya vadileri, korona virüs salgını sonrasında sessizliğe büründü.


Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından olan Frigya Vadileri'ne düzenlenen geziler koronavirüs salgını sonrasında durdu. Büyük bir kısmı Afyonkarahisar sınırlar içerisinde kalan yaklaşık 3 bin yıl önce Frigler'in kayaları oyarak inşa ettiği yerleşim yerlerinde şimdilerde sessizlik hakim. Daha önce ki dönemlerde yerli yabancı pek çok kişiyi ağırlayan vadi, en ıssız günlerini geçiriyor.


Vatandaşlar sürecin bitmesini bekliyor


Frigya Vadileri arasında kalan İhsaniye ve köylerindeki vatandaşlar bu salgının bir an önce sona ermesini diledi. Vatandaşlar, "Buraya her gün turlar gelirdi. İnsanlar vadiyi baştan sonra gezer, fotoğraf çekerdi. Ancak bu durum bir anda kesildi. Bir an önce bu salgının sona ermesini diliyoruz." dediler. - AFYONKARAHİSAR

Eskişehir, Kütahya, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:03 Kaynak: İHA

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