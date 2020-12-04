Frigya Vadisi turist rehberleriyle hareketlenecek - Son Dakika

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Eskişehir Turist Rehberleri Derneği ve Anadolu Üniversitesinin (AÜ) iş birliğinde "Turist Rehberleri Frigya Bölgesine Tur Tasarlıyor (CBS ile Rota Tasarımı)" adlı proje kapsamındaki eğitim faaliyetleri çevrimiçi dersler ve saha gezisi şeklinde gerçekleştirildi.

"Turist Rehberleri Frigya Bölgesine Tur Tasarlıyor CBS ile Rota Tasarımı" başlığını taşıyan eğitim faaliyetinin koordinasyonu AÜ Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Dr. Öğretim Üyesi Duygu Yetgin Akgün, Öğr Gör. Dr. Aysel Kaya ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden (ESOGÜ) Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan tarafından gerçekleştirildi.

Eğitime, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural ve Ankara Turist Rehberleri Odası (ANRO) Başkanı Fuat Turan ve ANRO Yönetim Kurulu üyesi Birsen Bulan ve Eskişehir'e tur düzenleyen turist rehberleri katıldı.

30 saat süren çevrimiçi derslere, projede görev alan öğretim elemanlarının yanı sıra Prof. Dr. Haşim Şahin, Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat ve Öğr. Gör. Tekin Koçkar da uzmanlık alanlarına ilişkin konularda eğitim verdiler.

"Bilmecelerle Frigya" adlı etkinlikte eğitime katılan turist rehberler Frigya'yı ilgilendiren 30 bilmece içinde yer alan ipuçlarını kullanılarak bölgedeki tarihi alanlardaki anıt ve kalıntılara ulaştı.

Çevrimiçi derslerin yanı sıra 3 günlük saha gezisi de gerçekleştirildi. Seyitgazi ilçesinde Seyyid Battalgazi Külliyesi, Sücaaddin Veli Külliyesi ve Üryan Baba Türbesi'ne yapılan gezide bölgenin inanç sistemi Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından anlatıldı.

Bor ve Etnoğrafya Müzesi, Seyitgazi Belediyesi Konukevi, Dağlık Frigya Vadisi, Kümbet Arslanlı Mabed ve Himmet Baba Türbesi, Kırka Bor İşletmeleri, İdrisyayla ahşap evleri ve Bardakçı Türkmen Mezarlığı ziyaretleri gerçekleştirildi. Han Yeraltı Şehri, Hüsrev Paşa Camii ve Başara'da bulunan kiliselerinin anlatımını Doç. Dr. Ahmet Oğuz Alp gerçekleştirdi.

Eğitime katılan turist rehberleri, bölgeden çok etkilendiklerini, bu kadar büyük bir potansiyele sahip bölgeye gelecek turistlere bu eğitimin katkısıyla çok daha nitelikli rehberlik yapabilecek yeterlik kazandıklarını belirtti.