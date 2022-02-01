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Frigya'ya gezmeye gelen turistler kayak keyfi yapıyor - Son Dakika

Frigya'ya gezmeye gelen turistler kayak keyfi yapıyor

01.02.2022 11:10
Frigya'ya gezmeye gelen turistler kayak keyfi yapıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne karlı havalarda gelen ziyaretçiler, hem 3 bin yıllık kaya yerleşimlerini geziyor hem de bölgedeki eşsiz manzarada ve yüzeyi buz tutan Emre Gölü'nde atlı kayak heyecanı yaşıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne karlı havalarda gelen ziyaretçiler, hem 3 bin yıllık kaya yerleşimlerini geziyor hem de bölgedeki eşsiz manzarada ve yüzeyi buz tutan Emre Gölü'nde atlı kayak heyecanı yaşıyor.

Atlı Spor Kulübü üyeleri, ilçeye bağlı Döğer beldesinde bölgedeki tarihi kaya yerleşimleri, anıt abideler ve yüzeyi tamamen donan Emre Gölü'nde atlı kayak ve snowboard etkinliği düzenliyor.

Frigya'yı gezmek için bölgeye gelen ziyaretçiler de kulüp üyelerinin atlı kayak ve snowbord keyfine ortak oluyor.

Ata binmenin yanı sıra atlı kayak keyfi yaşayan turistler, fotoğraf ve videolar da çekerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine, Frigya'da kış güzelliğinin yaşandığını söyledi.

Tarihi yerlerin kartpostallık görüntülere sahip olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Kulüpteki üyelerin yaklaşık 40 civarında atı bulunuyor. Frigya'daki kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları halihazırda karla kaplı. Emre Gölü'müzün yüzeyi de yaklaşık 20 santimetre buzla kaplandı. Atlı sporcularımız da buralarda kayak ve snowboard yapıyor. Yine, bölgemize karlı günlerde gelen ziyaretçiler de sporcularımızla alanda ve donan gölün üzerinde kayıyor. Misafirlerimiz hem karla kaplı tarihi mekanları geziyor hem de atlı kayakla keyifli ve heyecanlı vakit geçiriyor."

-"Atlı kayak, turistlerin dikkatini çekiyor"

Atlı Spor Kulübü üyesi Muhammet Ümmet Bilim de tutkunları için atlı kayağın çok zevkli ve vazgeçilmez spor dalı olduğunu vurguladı.

Kayağın atla birlikte yapılmasının muhteşem görüntüler ile eğlenceli bir ortam oluşturduğunu aktaran Bilim, "Atlı kayak turistlerin dikkatini çekiyor. Çok zevkli bir spor." dedi.

Ziyaretçilerden Zeynep Karakol da oyma kaya mezarları ve Emre Gölü üzerinde atlı kayak yapanları görünce dayamadığını vurgulayarak, "Atlı kayak yaptım. Daha öncede farklı illerde at binmişliğim ve kayak yapmışlığım vardı. İlk başta biraz korktum ama sonrası çok eğlenceli oldu. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Ankara'dan gelen Seçkin Güven de kış ayında Emre Gölü'nün manzarasında ata binmenin muhteşem olduğunu ifade etti.

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Atlı Spor Kulübü, Mehmet Demirel, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Frigya'ya gezmeye gelen turistler kayak keyfi yapıyor - Son Dakika


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