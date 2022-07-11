Fritözde unutulan patatesler kafeyi yakıyordu - Son Dakika
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Fritözde unutulan patatesler kafeyi yakıyordu

11.07.2022 13:21
Fritözde unutulan patatesler kafeyi yakıyordu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde fritözde unutulan patatesler, kafede ufak çaplı yangına sebep oldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde fritözde unutulan patatesler, kafede ufak çaplı yangına sebep oldu.

Olay, Harikalar Sahili'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fritöze konulan patatesler unutulunca mutfakta küçük çaplı yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fritözde unutulan patatesler kafeyi yakıyordu - Son Dakika

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