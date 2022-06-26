FromSoftware'ın yeni oyunu yapımının son aşamalarında - Son Dakika
Üye Girişi

FromSoftware'ın yeni oyunu yapımının son aşamalarında

27.06.2022 07:56

ELDEN RING'in yönetmeni Hidetaka Miyazaki, FromSoftware'ın yeni oyunu hakkında "yapımının son aşamalarında" yorumunu yaptı.

4Gamer tarafından FromSoftware oyunlarının yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki ile yapılan bir röportaja göre ELDEN RING kadar devasa bir oyundan sonra From Software ara vermeyi düşünmüyor. Oyunlarının gelişimi sırasında bir firma olarak FromSoftware'ın ve çalışanlarının projelerine karşı izledikleri felsefesiyle ilgili uzun bir röportajda Bay Miyazaki, FromSoftware'ın yeni oyunu ile ilgili verdiği bir bilgi ile hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Bu yeni oyunun FromSoftware'ın eski Armored Core serisine eklenecek 6. oyun olduğu söylentileri de dolaşıyor.

ARMORED CORE 4

2018 yılında Bay Miyazaki ile yapılan başka bir röportaja göre FromSoftware, o yıla göre yakın zamanda çıkacak olan 3.5 farklı projenin olduğunu belirtmişti. Bu oyunlardan 0.5'lik küsurat 2018 çıkışlı PS4 için özel olarak çıkan VR oyunu Déraciné, diğer 2 oyun ise 2019 çıkışlı Sekiro: Shadows Die Twice, 2022 çıkışlı ELDEN RING idi. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni röportajda ise bu geriye kalan 1 oyunun ne durumda olduğu sorulduğunda, Bay Miyazaki şaşırtıcı bir şekilde oyunun yapımının son aşamalarına geldiğini söyledi. Bunun üstüne FromSoftware kadrosuna birçok yeni çalışan ve yeni fikirler eklediklerini belirten Bay Miyazaki, kendi dışında başka yönetmenler tarafından geliştirilen projeler olduğunu da ekledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bu yeni oyunların içeriği ile ilgili bilgi vermesinin bu aşamada imkansız olduğunu belirten Bay Miyazaki, sadece önceki oyunlarından daha soyut ve farklı bir dünya yaratmaya çalıştığını ekledi. Ancak tabii ki farklı şeyler deniyor olmaları oyunlarındaki zorluk faktörünün köreleceği anlamına gelmiyor. Bay Miyazaki, 4Gamer ile olan röportajında oyunlarının neredeyse tümünde bulunan zorluk faktörünün oyunlarının zamansız ve akılda kalıcı olmasına büyük bir etki ettiğini de ekledi.

FromSoftware'ın yeni oyunu yapımının son aşamalarında
Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500

Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar FromSoftware'ın yeni oyunu yapımının son aşamalarında - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler transferi hakkında konuştu
00:41 Aklı hala onda! Ali Koç'tan fikstür seçimi sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yorumu
00:42 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir
00:38 "3 bakanlık ve MİT'i alacaktık" diyen Özdağ'dan kendisini yalanlayan Öztrak'a yanıt gecikmedi: Kemal Bey attığı imzayı inkar etmez
00:31 İsrail'de Yargı Düzenlemesine Karşı Protestolar Devam Ediyor
00:30 Esenyurt'ta Baba, Bıçak Çeken Oğlunu Öldürdü
00:28 İsrail'de sokaklar karıştı! Kilit görevdeki askerler görevi bırakıp protestolara katıldı
00:28 Esenyurt'ta eşiyle kavga eden adamı babası bıçaklayarak öldürdü
00:12 Türkiye ile Katar Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü Kutlandı
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Thani görüşmesi tamamlandı, ortak bildiri imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 02:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: FromSoftware'ın yeni oyunu yapımının son aşamalarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement