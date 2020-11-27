Frontex'in Direktörü Leggeri'nin, Yunanlılar'ın mültecileri Türk sularına geri ittiğini gizlediği iddiası - Son Dakika

Frontex'in Direktörü Leggeri'nin, Yunanlılar'ın mültecileri Türk sularına geri ittiğini gizlediği iddiası

27.11.2020 00:31
Frontex'in Direktörü Leggeri'nin, Yunanlılar'ın mültecileri Türk sularına geri ittiğini gizlediği iddiası, System.String[]

Alman Der Spiegel dergisi, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecilerin Yunanlılar'ın geri itmesini, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri'nin bildiğini, ancak bunu gizlediğini öne sürdü.

Alman Der Spiegel dergisi, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecilerin Yunanlılar'ın geri itmesini, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri'nin bildiğini, ancak bunu gizlediğini öne sürdü.

Der Spiegel'de yer alan, "Ege'de yasa dışı geri itmeler. Frontex'in patronu Leggeri kamuoyunu nasıl kandırdı?" başlıklı haberde, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in iç yazışmalarına göre Fabrice Leggeri'nin, Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesinden haberdar olduğu ama bunu sümen altı ettiği öne sürüldü.

Haberde Frontex'in iç yazışmalarından bir belgeye ulaşıldığı, buna göre Yunanistan'ın mültecileri yasa dışı şekilde Türkiye tarafına geri ittiği kaydedildi.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin bu belgenin baskısı altında olduğu vurgulanan haberde, daha önce bu geri itmelerin kendisine sorulduğunda haberi olmadığını, medyadan durumu öğrendiğini söylediği hatırlatıldı.

Leggeri'nin yasa dışı itmelerin farkında olduğu savunulan haberde, ele geçirilen 11095 numaralı belgede Frontex yetkililerinin 18-19 Nisan gecesi 30 civarında mültecinin Yunan sınır muhafızlarınca yasa dışı şekilde Yunanistan'dan Türk sularına sürüklendiğini bizzat kaydettiklerinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Haberde Yunan yetkililerin defalarca Frontex yetkililerinden olay yerinden çıkmalarını istemesine rağmen yetkililerin bunu yapmadıkları ve geri itmeyi ayrıntılı olarak belgeleyebildilklerine de vurgu yapıldı.

Belgedeki kayıtlara göre mültecilerin önce teknelerinden Yunan sahil güvenliğine ait bir gemiye, ardından saat 02.37'de motorsuz bir lastik botla Türk sularına çekildikleri, Türk sahil güvenliğinin de yardıma gelerek mültecileri kurtardıklarına dikkat çekildi.

Frontex yetkililerinin söz konusu olayın birkaç fotoğrafını Varşova'daki merkeze gönderdiklerine işaret edilen haberde, "Olayların gidişatının tarifi, Spiegel'in daha önce haberinde yer verdiği Ege'deki diğer geri itme vakaları ile örtüşüyor. Frontex belgesi, Leggeri'nin suçtan en geç 8 Mayıs'a kadar haberdar edildiğini gösteriyor. Frontex, davayı temel hakların ihlali olarak sınıflandırmadığını kabul ediyor. Frontex yönetmeliğinin aksine Leggeri uzun süre ilgililere konu hakkında bilgi vermekten kaçındı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca, "Leggeri'nin kendi teşkilatının gözlemlediği suçu örtbas etmek istediğini veya en azından büyük bir sorun çıkarmak istemediğini gösterdiği" ifadesine yer verildi. Leggeri'nin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine nisan ayındaki olaydan bahsetmediğine de değinildi.

Avrupa Birliği, Der Spiegel, Yunanlılar, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Frontex'in Direktörü Leggeri'nin, Yunanlılar'ın mültecileri Türk sularına geri ittiğini gizlediği iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi
Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz         
00:07
Bir vatandaşın geçim sıkıntısını anlatan Meral Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı Bir vatandaşın geçim sıkıntısını anlatan Meral Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı         
23:47
İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor         
23:00
Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti         
22:45
Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor         
22:00
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü         
20:38
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı         
19:46
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 00:40:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Frontex'in Direktörü Leggeri'nin, Yunanlılar'ın mültecileri Türk sularına geri ittiğini gizlediği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei