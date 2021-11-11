Frontex, Polonya'ya Belarus üzerinden giren Iraklıları geri göndermek için yardım ediyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri, ajansın, Polonya'ya Belarus üzerinden giren Iraklıları geri göndermek için yardım ettiğini belirtti.

Leggeri, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) katıldığı bir oturumda, potansiyel olarak 1700 civarında geri gönderilecek Iraklı bulunduğunu, bunlardan 200'ünün hazır durumda olduğunu ifade etti.

Leggeri, Frontex'in, tarifeli uçuşlar organize etmeyi teklif ettiğini ve AB Komisyonu'na Irak'ı söz konuşu uçuşlarla vatandaşlarını geri almaya ikna etmesini istediğini kaydetti.

Öte yandan AB yönetimi, Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili diplomatik girişimlere başlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ı, Abu Dabi, Bağdat, Beyrut, Erbil'e gitmesi için görevlendirmişti.

Geri itmeler ve Frontex'in rolü

AP, Frontex'in temel hak ihlallerine karıştığıyla ilgili iddialar üzerine 4 aylık bir soruşturma yürütmüş, temmuzda raporunu açıklamıştı.

Raporda, Frontex'in temel hak ihlallerinde doğrudan dahil olmadığı ancak insan hakkı ihlallerini engellemede ve riskleri azaltma konusunda yetersiz kaldığı bildirilmişti.

Leggeri, rapordaki tavsiyelerin değerlendirildiğini, çoğunlukla gelecek sene uygulamaya geçirileceğini dile getirdi.