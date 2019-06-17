Frosinone, teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi
44 dakika önce
İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekibi Frosinone'de teknik direktörlüğe Alessandro Nesta getirildi.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:48 Kaynak: AA
2. Futbol
Ligi (Serie B) ekibi Frosinone'de teknik direktörlüğe Alessandro Nesta getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Nesta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin Lazio
ve Milan
takımlarında top koşturduğu dönemde futbol dünyasının en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Nesta, 2016 ile 2017 yıllarında ABD'nin Miami
ekibini, geçen sezon ise Serie B'de Perugia
'yı çalıştırmıştı.
Frosinone, geçen sezon 1. Lig'de (Serie A) topladığı 25 puanla 19. sırayı alarak küme düşmüştü.
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