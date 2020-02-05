"Fruit Logistica Fuarı" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Fruit Logistica Fuarı' başladı - Son Dakika

"Fruit Logistica Fuarı" başladı

6 saat önce

Yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica, Almanya'nın başkenti Berlin'de ziyaretçilere kapılarını açtıMesse Berlin tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yaş meyve ve sebze sektör temsilcilerinin ağırlandığı Fruit Logistica'ya bu yıl rekor düzeyde katılım sağlandığı bildirildi.

Yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica, Almanya'nın başkenti Berlin'de ziyaretçilere kapılarını açtı

Messe Berlin tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yaş meyve ve sebze sektör temsilcilerinin ağırlandığı Fruit Logistica'ya bu yıl rekor düzeyde katılım sağlandığı bildirildi.

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan fuarda bu yıl 93 ülkeden 3 bin 300 firma yer aldı. Türkiye'den ise bireysel ve milli olmak üzere toplam 50 firma katılım gösterdi.

Türkiye milli katılım altında bu yıl toplam bin metrekarelik alanda 35 firma ile temsil ediliyor.

Küresel tarımda önemli bir pozisyona sahip Türkiye'nin kendini tanıtabilmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendirilen fuara, bireysel olarak da 15 Türk firması katılıyor.

Bu yıl Ekvator'un resmi partner ülke olduğu fuara, Koronavirüs salgını nedeniyle Çinli şirketlerin yüzde 50'si katılımını iptal etti.

Almanya, Türkiye, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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