Frutti Extra Bursaspor: 104-88 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor: 104-88

09.11.2020 22:57
Frutti Extra Bursaspor: 104-88, System.String[]

SALON: TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Arturas Sukys (Litvanya)CEDEVITA OLIMPIJA: Kendrick Perry 15, Mikael Hopkins 10, Edo Muric 9, Jaka Blazic 33, Rion Brown 9, Jarrod Jones 13, Ivan Maronkovic 8, Alen Hodzic, Roko Ukic 7, Rok RadovicFRUTTI...

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Arturas Sukys (Litvanya)CEDEVITA OLIMPIJA: Kendrick Perry 15, Mikael Hopkins 10, Edo Muric 9, Jaka Blazic 33, Rion Brown 9, Jarrod Jones 13, Ivan Maronkovic 8, Alen Hodzic, Roko Ukic 7, Rok RadovicFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Ömercan İlyasoğlu 6, Xavier Munford 25, Perry Jones 12, Birkan Batuk 17, Kenny Kadji 13, Oğuz Savaş 12, Tevfik Akdamar 3, Ender Arslan1.PERİYOT: 27-26DEVRE: 58-543.PERİYOT: 85-767Days EuroCup D Grubu'nda ikinci hafta erteleme maçında Cedevita Olimpija ile Frutti Extra Bursaspor, Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleden Slovenya temsilcisi, 104-88 galip ayrıldı.Cedevita Olimpija'nın ev sahipliğindeki karşılaşmanın Kovid-19 vakaları nedeniyle bugüne ertelenmesi ve Çarşamba günü de iki takım arasında Bursa'da oynanacak rövanş karşılaşması nedeniyle, iki maçın Bursa'da oynanması kararlaştırıldı.TOFAŞ Spor Salonu'nda Slovenya temsilcisinin ev sahipliğinde gerçekleşen mücadelede, ilk yarı direnç göstermesine karşın, sakat oyuncularının da yoksunluğundan ötürü 8 kişilik kadro ile maça çıkan Frutti Extra Bursaspor, ikinci yarıda dilediği performansı ortaya koyamayınca parkeden 104-88 mağlup ayrıldı.Maça etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, 7'nci dakikayı 17-22 önde geçti. Cedevita Olimpija, 8-0'lık serisiyle oyun üstünlüğünü lehine çevirirken periyodu 27-26'lık skor avantajıyla tamamladı. Dönüşte her iki ekip de hücum performansıyla öne çıkarken, Slovenya temsilcisi soyunma odasına 58-54 önde girdi. İkinci yarının başından itibaren oyundaki ağırlığını ortaya koyan Cedevita Olimpija, 24'üncü dakikada farkı 7'ye çıkararak, ipleri eline aldı: 68-61. Dar rotasyondaki Frutti Extra Bursaspor karşısında, geride kalan bölümlerde rahat bir oyun ortaya koyan Slovenya temsilcisi, 85-76 önde girdiği final periyodunda da üstünlüğünü koruyarak maçı 104-88 kazandı.

Frutti Extra Bursaspor: 104-88
Frutti Extra Bursaspor: 104-88
Frutti Extra Bursaspor: 104-88
Frutti Extra Bursaspor: 104-88
Frutti Extra Bursaspor: 104-88
Frutti Extra Bursaspor: 104-88
Frutti Extra Bursaspor: 104-88
Frutti Extra Bursaspor: 104-88

Bursaspor, Litvanya, Portekiz, Tofaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor: 104-88 - Son Dakika Spor


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