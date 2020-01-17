Frutti Extra Bursaspor 119 bin TL ceza aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor 119 bin TL ceza aldı - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor 119 bin TL ceza aldı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, sezon başından itibaren seyirci olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan kaynaklı toplamda 119 bin 62 lira 50 kuruş ceza aldı.

Frutti Extra Bursaspor 119 bin TL ceza aldı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, sezon başından itibaren seyirci olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan kaynaklı toplamda 119 bin 62 lira 50 kuruş ceza aldı. Taraftar grupları ise, takıma destek noktasında uyarılarda bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon yükselen ve gösterdiği performansla birlikte orta sıralarda yer alan Frutti Extra Bursaspor, seyirci olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan kaynaklı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından en çok ceza alan kulüplerden biri oldu. 16 haftanın geride kaldığı ligde Bursa temsilcisi, 5 maçta ceza yedi. Taraftar gruplarının konuyla alakalı sağduyulu açıklamalarına rağmen, söz konusu 5 maçta Frutti Extra Bursaspor'un aldığı toplam ceza ise 119 bin 62 lira 50 kuruş oldu.

Frutti Extra Bursaspor; 5'inci hafta evinde oynadığı Anadolu Efes maçında çirkin ve kötü tezahürattan 18 bin 750 lira, 6'ncı hafta deplasmanda oynadığı Teksüt Bandırma BK maçında seyirci olaylarından 18 bin 750 lira, 13'üncü hafta deplasmanda oynadığı Galatasaray Doğa Sigorta maçında çirkin ve kötü tezahürattan 11 bin 250 lira, 15'inci hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe Beko maçında çirkin ve kötü tezahürattan 28 bin 750 lira ve son olarak 16'ncı haftada deplasmanda oynadığı TOFAŞ maçında 12 bin 500 lirası seyirci olayları, 29 bin 62 lira 50 kuruşu ise çirkin ve kötü tezahürattan olmak üzere toplamda 41 bin 562 lira 50 kuruş ile cezalandırıldı.

Özellikle cezaların son haftalarda artması üzerine Bursa'daki basketbol camiası da sağduyulu mesajlar verirken, taraftar grupları da kısıtlı bütçe ile mücadele veren kulübe ceza gelmemesi amacıyla seyirci olaylarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Yeşil beyazlılar, 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.


basketbol, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
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