Frutti Extra Bursaspor 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı

01.05.2022 01:42
Frutti Extra Bursaspor 2 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2 yıl uzattığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2 yıl uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Needham ve Dudzinski ile 2 yıl daha. Oyuncularımız Derek Needham ve Dave Dudzinsk'nin sözleşmelerini 2 yıl daha uzattık." ifadelerine yer verildi.

Uzun forvet Dudzinski ve skorer oyun kurucu Needham, sezon başında yeşil-beyazlı takıma transfer edilmişti.

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Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Needham, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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