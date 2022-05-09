SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı

09.05.2022 13:05

SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattıMuammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, EuroCup final maçı öncesi Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2'şer yıl uzattı.

SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, EuroCup final maçı öncesi Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2'şer yıl uzattı.

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Segafredo Bologna'ya karşılaşacağı maç öncesinde Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dave Dudzinski ile sözleşme imzalamak için Barış Spor Salonu'nda imza töreni düzenledi. İmzalar öncesinde konuşan Başkan Sezer Sezgin, bugün İtalya'ya uçacaklarını belirterek, Takımın önemli oyuncularıyla final öncesinde sözleşme yenilememenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Avrupa hedefi olan basketbol takımımız henüz sezon bitmeden yeni sezon için hızlı başlangıç yaptı. Oyuncularımızla sözleşme imzalaktan mutluyuz. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tüm Bursaspor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı

Sözleşme imzalayan basketbolculardan Onuralp Bitim, Güzel giden sezonun ardından hem başarılı hem de mutlu olduğu takımla sözleşme imzaladığım için mutluyum. Başta Bologna finali ardından Süper Lig'deki play-off sürecinde büyük başarılara imza atmak istediklerini vurgulayan Bitim, Büyük başarılara imza atarak bundan sonraki senelerde daha emin adımlarla basketbolda bir marka olduğumuz herkese göstereceğiz. Bu imza hem benim, hem kulübüm hem de taraftarlarımız adına hayırlı olur diye konuştu.

Takımda mutlu olduğunu belirten Needham da, şehirle ve teknik ekiple çok iyi bir iletişim yakaladığını söyledi. Takımla önümüzdeki sezonlarda da başarılar yakalayacağına inandığını söyleyen Dudzinski, sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelere imzalakrını attı. Törenin ardından Frutti Extra Bursaspor'lu yönetim, teknik heyet ve oyuncular İtalya'ya gitmek üzere yola çıktı. (DHA)

SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı
SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı
SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı
SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı
SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı
SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı
SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı
SPOR Frutti Extra Bursaspor, 3 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı

YORUMLAR
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Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 85-82 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 85-82

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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