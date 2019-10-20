Son Dakika Haberleri: Frutti Extra Bursaspor: 81- 82
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor: 81- 82

Frutti Extra Bursaspor: 81- 82

1 saat önce

SALON: AnkaraHAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Halit Can CihanOGM ORMANSPOR: Kikanovic 8, Babic 9, Dorukhan Engindeniz 16, Cevher Özer 14, Warren 17, Kloof 4, Christmas 6, Caner Ercan 7FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni 6, Riley 5, Freeman 23, Christopher James Jones 22, Perry James Jones...

Frutti Extra Bursaspor: 81- 82, System.String[]

-

SALON: Ankara

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Halit Can Cihan

OGM ORMANSPOR: Kikanovic 8, Babic 9, Dorukhan Engindeniz 16, Cevher Özer 14, Warren 17, Kloof 4, Christmas 6, Caner Ercan 7

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni 6, Riley 5, Freeman 23, Christopher James Jones 22, Perry James Jones 16, Tevfik Akdamar, Ender Arslan 10, Erbil Eloğlu, Evren Büker, Tuğberk Gedikli

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

DEVRE: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda konuk olduğu OGM Ormanspor'u 82-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Bursa temsilcisi ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken ev sahibi takım ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı.


Körfez İşbirliği Konseyi, Yener Yılmaz, Caner Ercan, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oluyor! Canlı anlatım
Kayserispor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek! Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Frutti Extra Bursaspor: 81- 82
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]