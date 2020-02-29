Frutti Extra Bursaspor 88-78 Teksüt Bandırma - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor 88-78 Teksüt Bandırma - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor 88-78 Teksüt Bandırma

6 saat önce

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan maç dengeli hücumlara sahne olurken, 4. dakika 6-6 eşitlikle geçildi.

Frutti Extra Bursaspor 88-78 Teksüt Bandırma, System.String[]

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan maç dengeli hücumlara sahne olurken, 4. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Rıdvan Öncel ve Alperen Şengül'ün içeriyi zorlayarak bulduğu sayılarla oyundaki baskısını arttıran Teksüt Bandırma, 8. dakikada 14-11 üstünlük sağladığı çeyreği 23-18 önde tamamladı.


İkinci periyota hızlı başlayan Teksüt Bandırma, Rıdvan Öncel'in asist ve sayılarıyla 12. dakikayı 26-21 önde geçti. Furkan Haltalı ve Emir Kabaca gibi genç oyuncularından skor katkısı alan konuk ekip, 17. dakikada farkı 8'e (34-42) çıkarsa da tecrübeli oyuncusu Ender Arslan ile dış isabetler bulan Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına 46-45 üstün gitti.


Üçüncü periyota daha toparlanmış ve diri bir görüntü vererek başlayan Teksüt Bandırma, 23. dakikada skoru lehine çevirdi: 48-53. Yeşil-beyazlı ekip, Bandırma temsilcisine set hücumlarında 24 saniyeleri sonuna kadar kullanarak cevap vermeye çalışsa da final periyotuna Teksüt Bandırma'nın 67-63 üstünlüğüyle girildi.


Çekişmeli geçen son periyotun başlarında Perry Jones'tan üst üste üçlükler bulan Bursa ekibi, 33. dakikada farkı 1'e (69-70) indirdi. Christopher Jones ve Lopez'in hızlı hücumlarıyla skorda dengeleri değiştiren Frutti Extra Bursaspor, 35. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 76-70. Konuk ekip Alperen Şengül'ün turnikesi ve Şehmuz Hazer'in serbest atışlarıyla rakibini 37. dakikaya kadar skorda kovalasa da (76-75) seyirci desteğini arkasına alarak Robinson ve Perry Jones ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, maçtan 88-78 galip ayrıldı.


Salon: TOFAŞ


Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ayşenur Yazıcıoğlu


Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 10, Christopher Jones 14, Perry Jones 15, Robinson 15, Ender Arslan 15, Lopez 17, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf


Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 24, Şehmuz Hazer 19, Sadık Emir Kabaca 8, Ataken Erdek 2, Erkan Yılmaz 6, Alperen Şengül 15,


1. Periyot: 18-23


Devre: 46-45


3. Periyot: 63-67


Ender Arslan, Bursaspor, Bandırma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Futbol sahalarında acı kayıp! Maç sırasında hayatını kaybetti...
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Frutti Extra Bursaspor 88-78 Teksüt Bandırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]