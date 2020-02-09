Frutti Extra Bursaspor 90-88 OGM Ormanspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor 90-88 OGM Ormanspor - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor 90-88 OGM Ormanspor

15 dakika önce

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Dorukhan Engindeniz ve Kikanovic ile etkili olan OGM Ormanspor, 5. dakikayı 11-6 önde geçti.

Frutti Extra Bursaspor 90-88 OGM Ormanspor, System.String[]

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Dorukhan Engindeniz ve Kikanovic ile etkili olan OGM Ormanspor, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, rakibinin bu başlangıcına Ender Arslan ve Lopez'in içeriye katederek bulduğu sayılarla karşılık verse de ilk çeyrek OGM Ormanspor'un 21-20 üstünlüğüyle tamamlandı.


İkinci çeyreğe baskılı başlayan Bursa temsilcisi, Tevfik Akdamar, Christopher Jones ve Lopez üçlüsüyle sayı üretti ve skoru 12. dakikada lehine çevirdi: 27-25. Yeşil-beyazlıların bu baskısını Hagins'in smacı ve Dorukhan Engindeniz'in dış isabetleriyle Ankara ekibi bertaraf etse de oyun disiplininden kopmayan Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına 49-42 önde gitti.


Üçüncü çeyreğe Robinson'un üç sayılık isabetiyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Lopez'in asist ve sayılarıyla çeyrek genelinde etkili bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar, 27. dakikada farkı 18 sayıya (68-50) kadar çıkardığı çeyrekten final periyotuna 77-65 galip girdi.


Son çeyrekte kontrollü oyunlarla skor üstünlüğünü elinde tutmaya çalışan Frutti Extra Bursaspor, 35. dakikayı 85-72'lik skorla geçmeyi başardı. Bu dakikadan itibaren bambaşka bir oyun yapısıyla mücadele eden OGM Ormanspor, Kloof ve Warren üretkenliğiyle 11-0'lık seri yakaladı ve 37. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 85-83. Perry Jones'in turnikesiyle aynı dakika içinde bu seriyi kıran (87-83) Bursa ekibi karşısında OGM Ormanspor, Cevher Özer'in 3 sayılık isabeti ve Kikanovic'in set hücumuyla 39. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 87-88. Bitime 9 saniye kala Olaseni ve Christopher Jones ile sayı bulan Frutti Extra Bursaspor, maçtan 90-88 galip ayrıldı.


Salon: TOFAŞ


Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker


Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 14, Christopher Jones 17, Perry Jones 2, Lopez 22, Robinson 15, Tevfik Akdamar 9, Ender Arslan 4, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf 7, İzzet Türkyılmaz


OGM Ormanspor: Kikanovic 21, Babic 8, Dorukhan Engindeniz 12, Cevher Özer 11, Warren 10, Kloof 20, Hagins 6, Mert Alemdar, Kadir Bayram


1. Periyot: 20-21


Devre: 49-42


3. Periyot: 77-65


Körfez İşbirliği Konseyi, Christopher Jones, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal'dan ligden çekilme açıklaması: Bu büyük bir karar
Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 04:28:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Frutti Extra Bursaspor 90-88 OGM Ormanspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]