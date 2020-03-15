Frutti Extra Bursaspor 98-87 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor 98-87 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor 98-87 Beşiktaş Sompo Sigorta

14 dakika önce

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, özellikle Ömer Utku Al, Birkan Batuk ve Gotcher'in 3'lük atışlarıyla 4. dakikayı 13-7 önde geçti.

Frutti Extra Bursaspor 98-87 Beşiktaş Sompo Sigorta, System.String[]

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, özellikle Ömer Utku Al, Birkan Batuk ve Gotcher'in 3'lük atışlarıyla 4. dakikayı 13-7 önde geçti. İlerleyen dakikalarda Bursaspor, Lopez, Robinson ve Ender Arslan ile sayılar buldu. Ev sahibi ekibin sayılarına Djrusic, Ömer Utku Al ve Burak Can Yıldızlı ile karşılık veren Beşiktaş, ilk çeyreği 24-19 üstün tamamladı.


Bursaspor, ikinci çeyreğin başında Robinson ve Ender Arslan ile bulduğu sayılarla 13. dakikada skoru 27-28'e getirdi. Beşiktaş, üst üste attığı sayılarla 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 27-37. Ev sahibi ekip, ilerleyen dakikalarda Christopher Jones ve Lopez'in sayıları ile farkı kapatmaya çalışsa da rakibin basketlerine engel olamadı ve devreyi 47-39 yenik kapattı.


Maçın üçüncü çeyreği iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bursaspor, Olaseni ve Christopher Jones'un basketleriyle farkı 3'e indirdi: 44-47. Beşiktaş, Birkan Batuk ve Gotcher'in dış atış isabetleriyle farkı korumak istese de Bursasporlu Olaseni ve Christopher Jones'un sayılarına engel olamadı. Üçüncü çeyrek, Bursaspor'un 67-66 üstünlüğüyle bitti.


Son çeyrekte müsabakaya ağırlığını koyan Bursaspor, skoru 81-71'ye getirerek farkı açtı. Konuk ekip farkı kapatmaya çalışsa da Frutti Extra Bursaspor, karşılaşmadan 98-87 galibiyetle ayrıldı.


Christopher Jones, Birkan Batuk, Bursaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:08 
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