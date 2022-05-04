SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama - Son Dakika
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SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama

04.05.2022 22:49

Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılamaİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- EUROCUP yarı finalinde Andora Prensliği takımı Morabanc Andorra'yı deplasmanda 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, yurda döndü.

Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- EUROCUP yarı finalinde Andora Prensliği takımı Morabanc Andorra'yı deplasmanda 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, yurda döndü. Bursasporlu taraftarlar, Barış Spor Salonu Tesisleri'nde yeşil-beyazlı takımı coşkulu şekilde karşıladı.

EuroCup yarı finalinde Andora Prensliği takımı Morabanc Andorra'yı Andorra la Vella kentinde 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, Bursa'ya döndü. Akşam saatlerinde Barış Spor Salonu Tesisleri'ne gelen Bursasporlu taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen yeşil-beyazlı taraftarlar; meşaleler yakıp, tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, Frutti Extra Bursaspor'un tesislere girmesinin ardından da uzun süre tesis önünde tezahüratlarını sürdürdü.(DHA)

SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
SPOR Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama

YORUMLAR
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Frutti Extra Bursaspor'u binlerce taraftarı karşıladı Frutti Extra Bursaspor'u binlerce taraftarı karşıladı SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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