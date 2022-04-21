Frutti Extra Bursaspor'a taraftarından muhteşem karşılama - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor'a taraftarından muhteşem karşılama

21.04.2022 22:53
Frutti Extra Bursaspor'a taraftarından muhteşem karşılama

EuroCup son 16 Turu'ndaki Partizan zaferinin ardından Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor kafilesi, binlerce taraftarların meşalelerle ve tezahüratlarla karşıladı.

EuroCup son 16 Turu'ndaki Partizan zaferinin ardından Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor kafilesi, binlerce taraftarların meşalelerle ve tezahüratlarla karşıladı.

Frutti Extra Bursaspor'un, EuroCup son 16 Turu'nda Partizan'ı elemesinin yakınları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın bu büyük zaferinin sevinci Bursa'da da devam etti. Sırbistan'dan dönen Bursaspor kafilesi, Barış Spor Salonu önünde binlerce yeşil-beyazlı taraftar tarafından karşılandı. Meşalelerin yakıldığı, tezahüratların yapıldığı karşılamada oyuncuların ve teknik heyetin de mutluluğu görülmeye değerdi. Büyük mutluluk salonun içine de taştı. Bursaspor taraftarı takımlarını adeta yüreklerine basarken, çeyrek finalde de başarılar diledi.

(Barış Yalım - İHA)

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Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur gecesi Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur gecesi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor'a taraftarından muhteşem karşılama - Son Dakika
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