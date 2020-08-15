Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'in genç yeteneği Ömercan İlyasoğlu'nu kiraladı
19 yaşındaki oyun kurucu, Genç Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi.
19 yaşındaki oyun kurucu, Genç Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı formayla U18'de Avrupa ikinciliği, U17'de de dünya beşinciliği yaşayan Ömercan İlyasoğlu, şu an Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor.
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15.08.2020 19:21:30. #1.12#
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