Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'in genç yeteneği Ömercan İlyasoğlu'nu kiraladı

19 yaşındaki oyun kurucu, Genç Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı formayla U18'de Avrupa ikinciliği, U17'de de dünya beşinciliği yaşayan Ömercan İlyasoğlu, şu an Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:05

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