Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 84-79

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Osiris Eldridge 2, Andrew Delano Andrews 17, Kenneth Hayes 18, Mert Celep 12, Robert Upshaw 19, Jeremy Saffold 11, Mükremin Deniz Kılıçlı

1.PERİYOT: 26-13

DEVRE: 35-26

3.PERİYOT: 57-49

5 FAUL: 38.53 Gabriel Olaseni (Frutti Extra Bursaspor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor, sahasında zorlandığı mücadelede Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 84-79 yenerek dördüncü galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor, 7'nci hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırladı. TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Salonu'nda oynanan mücadeleye taraftarının da desteğiyle etkili başlayan Bursa temsilcisi, 5'inci dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıdı (17-6). İlk çeyrekte pota altını Gabriel Olaseni ile verimli kullanan Frutti Extra Bursaspor, rakibini de top kayıplarına zorladı ve bu bölümü 26-13 önde kapadı.

İkinci çeyreğin başlarında konuk ekip hücumda daha toparlanmış bir görüntü çizerken, 15'inci dakika içerisinde Kenneth Hayes'ın turnikesi sonrası farkı 4'e indirdi (28-24). Akabinde Perry Jones'ın sayılarıyla nefes alan Bursa temsilcisi, savunmasını sertleştirmesiyle rakibine kolay atış şansı sunmadı ve devreye 35-26 üstün girdi.

Dönüşte iki takım da skorer bir görüntü çizdi. İlk yarıya kıyasla hücumda daha etkin olan konuk ekip; üst üste bulduğu basketlerle skoru 37-34'e getirerek oyuna ortak oldu. Bu basketlere Ender Arslan'ın kritik süreçte attığı üst üste iki dış atış isabetiyle cevap veren Bursa ekibi, yeniden aradaki farkı açarak final çeyreğine 57-49'luk skor avantajıyla girdi.

Son çeyrek nefes keserken Arel Üniversitesi Büyükçekmece, aradaki farkı eritti ve 35'inci dakika içerisinde Robert Upshaw'ın turnike basketiyle skoru eşitledi (68-68). Bu andan itibaren başa baş bir mücadele ortaya koyulurken, üç sayı çizgisinden üst üste isabetler bulan Bursa temsilcisi, bir ara 4 sayı geriye düşmesine karşın Allerik Freeman ve Ender Arslan'ın üçlükleriyle bitime bir buçuk dakika kala skoru 78-74'e çekti. Chris Jones'un üst üste sayıları Frutti Extra Bursaspor'u iyice rahatlatırken, Bursa temsilcisi parkeden 84-79'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise altıncı yenilgisini aldı.

- Bursa