Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü

24.12.2020 11:03
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü, System.String[]

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup D Grubu'nda iki günde iki kez karşılaştığı Fransız temsilcisi Nanterre'i iki maçta da yenerek, Avrupa'daki ilk galibiyetlerini aldı.

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup D Grubu'nda iki günde iki kez karşılaştığı Fransız temsilcisi Nanterre'i iki maçta da yenerek, Avrupa'daki ilk galibiyetlerini aldı. Galibiyetlerin ardından teknik heyet ve oyuncular, elde edilen sonuçlardan dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fransa temsilcisinin bu zor fikstürde iki maçı da Bursa'da oynamayı kabul ettiğini ve Kovid-19 vakaları nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

"Bu takım ile yeniden bir inşaat sürecindeyiz" diyen başantrenör Alimpijevic, "Oyunumuzla, mücadelemizle, eforumuzla daha farkı bir yöne gitmeye çalışıyoruz, bununla ilgili yeni bir şeyler inşaa ediyoruz. Bunları yaparken de yeniden ritim yakalamak ve galibiyetler elde edebilmek için uğraşıyoruz" şeklinde devam etti.Maçın ilk çeyreğinde olabilecek her şeyin kötü gittiğini kaydeden genç başantrenör, "Bunu değiştirmemiz gerekiyordu, her şeyi de değiştirdik ve sonrasında istediğimiz sonucu aldık. Ribaunt sayıları da bunu gösteriyor, daha iyi durumdayız. Maça kötü bir başlangıç yaptık ancak, taraftar burada olsaydı, durum gerçekten çok daha farklı olurdu. Çok farklı bir atmosfer olacağından, böyle başlamazdık. Hatta oyuncularımıza, pandemi olmadığındaki atmosferi gösterdik. Umuyorum ki en yakın zamanda taraftarımızla birlikte maça çıkacağız, bunun bizim üzerimizde nasıl bir etki gösterdiğini herkese kanıtlamış olacağız" dedi."DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMAM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"Frutti Extra Bursaspor'da Nanterre 92 maçının yıldız isimlerinden Xavier Munford mücadeleyi değerlendirerek kötü başladıkları maçı iyi bitirdiklerini kaydetti.Munford, "Maça kötü başladık, ilk çeyrekte verdiğimiz 35 sayı asla olmaması gereken bir şeydi. İkinci çeyrek ile birlikte mücadele etmeye, savaşmaya başladık. Maçı iyi bitirdik. Tabii ki bu tip mücadelelerde ekstra çalışmak zorundasınız, takımın neye ihtiyacı olduğunu görüp ben de ona göre oynamaya çalıştım. Hücumda agresif olup, rakip üzerinde baskı oluşturmaya çalıştım. Özellikle bu maç özelinde konuşmak gerekirse; daha fazla sorumluluk almam gerektiğini hissettim. Takımda çok fazla çaylak olarak tabir edilen genç oyuncularımız var, takıma yardımcı olma adına gereken katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım çalışkan oyunculardan kurulu, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu."KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"Takımın bir diğer önemli ismi Oğuz Savaş ise arka arkaya iki galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Savaş, "Üst üste iki maç oynadık ve kazandığımız için çok mutluyuz. Bu zor çünkü dar bir rotasyona sahibiz. İkinci yarıda harika bir iş çıkardık. Bu süreçte yüksek bir efor sarf ettik. Oyuna sert başlamalıyız ve ikinci yarıda da yaptığımız buydu. Mücadelemizi ortaya koyabilirsek, istediğimiz sonuçları alabiliriz. Bu iki galibiyet bizi mutlu etti, umarım kazanmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.


Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü

Bursaspor, Nanterre, Fransa, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki galibiyetlerle hayata döndü - Son Dakika Spor


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