Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı

23.11.2020 17:57
Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tutku Açık'ın sezon başında takımın başına getirildiği hatırlatılarak, yolların ayrıldığı belirtildi.

Ayrılığın, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yaşandığının vurgulandığı açıklamada, "Açık'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine başantrenörlük kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Frutti Extra Bursaspor, Tutku Açık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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