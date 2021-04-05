Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Alimpijevic: Anadolu Efes, Avrupa'nın da en iyi takımlarından biri

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı lider Anadolu Efes'e 76-95'lik skorla mağlup oldu.

Ligdeki 16'ncı mağlubiyetini alan Bursa temsilcisinin, 4 maçlık galibiyet serisi de bu maç ile birlikte sona erdi. Bu hafta şampiyonluk yarışında iddialı bir başka takım Fenerbahçe Beko'yu sahasında ağırlayacak olan Bursa ekibinde gözler bu maça çevrildi.