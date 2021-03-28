Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi

28.03.2021 18:35
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursa spor'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Sezer Sezgin, tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Bursaspor'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Barış Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleşen Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği Genel Kurulu'nda tek aday olan mevcut Başkan Sezer Sezgin, güven tazeledi. Çoğunluk aranmaksızın yapılan toplantıya yaklaşık 60 üye katıldı. Salgından dolayı taraftarlarla buluşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Sezgin, "Seyircili maçlarının başlamasıyla hasretle beklediğimiz taraftar buluşmasını yaparız. Sezona genç bir antrenöre yatırım yaparak başlamak istedik. Bu bizim yapmak istediğimiz bir projeydi. Ancak işlerin istediğimiz gibi gitmediğini gördük. Yabancı oyuncu takviyeleriyle ligi güzel bir noktaya kadar getirdik. Eğer uygun görürsek, Avrupa kupalarında oynanıp oynamama kararını alacağız. Yaşadığımız kötü günleri geride bırakarak güzel günler için çalışacağız. Sorumluluğumuz bilincinde olarak Bursaspor armasını ve basketbol takımını layık olduğu yere taşımaya çalışacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen Uludağ İçecek Ailesi'ne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e, Mehmet Erbak, Ömer Kızıl ve eski başkanlarımızdan Levent Kızıl'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok güzel projelerimiz var"

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nın resmi sponsorluğunun yanı sıra Euroleague'in de resmi sponsoru Uludağ İçecek A.Ş adına konuşan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "100'e yakın üyemiz var. Bugün 50'nin üzerinde üye genel kurulda yer aldı. 200 üyeyi de en kısa zamanda bulacağımızı düşünüyorum. Bursaspor, Uludağ içecek ile ikinci senesini yaşıyor. Bizim projelerimiz orta ve uzun vadeli olmak üzere ve markamızı basketbolla birleştirdik. Birçok markamız farklı spor alanlarında konuşuluyor. Uludağ Limonata'nın futbolda olması gibi. Uludağ İçecek, ulusal bir markadır. Ama ulusal bir marka olurken, Bursa'da olduğumuzu unutmuyoruz. Bursa'nın değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Basketbol futbola göre daha az bütçelerle yürütülebilen bir spor dalı olmasına rağmen ciddi bütçeler harcanmaktadır. Onun için sürdürülebilir bir kulüp olmak, kurumsal bir basketbol derneği olması ve Türkiye'ye örnek olması için hep fikir alışverişi içerisindeyiz. Bursa bir sanayi kenti, hızlı tüketim markaları olan bir şehir değil. Onun için yıllardır insanlara gidip reklamını yap demek bana göre yanlış. Bu sebeple stat gelirleri çok önemli. İnşallah bir an önce salgın biter. Bizler de yapmış olduğumuz projeleri hayata geçiririz. Yüzde 75 kombineli, yüzde 100 biletli ciddi organizasyonlara imza atacağız. Umarım hep birlikte bu hedefleri gerçekleştiririz" şeklinde konuştu. - BURSA

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi

Frutti Extra Bursaspor, Sezer Sezgin, basketbol, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi         
18:08
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi         
17:34
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak         
16:35
Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi         
16:12
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti         
15:54
60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı         
15:33
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 18:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei