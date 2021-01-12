Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin: "Kötü günleri geride bıraktık" - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin: "Kötü günleri geride bıraktık"

12.01.2021 12:15
Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin:

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un kulüp başkanı Sezer Sezgin, kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un kulüp başkanı Sezer Sezgin, kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle uzun süre tam kadro parkeye çıkamayan Frutti Extra Bursaspor, ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamadı.

Geçen yılın aralık ayının son haftasında oynadığı ULEB Avrupa Kupası'ndaki 3 müsabakayı da kazanan yeşil-beyazlılar, bu maçların ardından adeta farklı bir havaya büründü.

Bu karşılaşmalardan ilkinde 22 Aralık 2020'de Fransa'nın Nanterre 92 takımını 91-90 mağlup ederek yükselişe geçen yeşil-beyazlılar, Süper Lig dahil çıktığı son 7 resmi maçın 5'inden galip ayrılmayı başardı.

Frutti Extra Bursaspor, ikinci devrenin ilk maçında da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Beşiktaş'ı 84-69 mağlup etti.

Sezer Sezgin: "Ligin sonunda çok farklı noktalarda olacağız"

Kulüp başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda sahaya iyi mücadele koyduklarını belirtti.

Kötü bir ilk devre geçirdiklerini anlatan Sezgin, özellikle Kovid-19 vakaları nedeniyle uzun süre eksik kadrolarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

İkinci devrenin kendileri için farklı olacağını vurgulayan Sezgin, "Yeni transferler ile ikinci devrede farklı bir takım olgusuyla mücadele edeceğiz. Beşiktaş maçı çok önemliydi. Karşımızda lige kötü başlamış, sonrasında ise ivme yakalamış bir takım vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buna rağmen iyi mücadele ederek sahadan galip ayrıldık." diye konuştu.

Sezgin, düşük bütçelerle iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

İlk yarıdaki kötü gidişin nedenlerine değinen Sezgin, "Pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri olduk. En büyük gücümüz taraftarımızdan da eksik kalınca kötü sonuçlar kaçınılmaz oldu. Kimsenin şüphesi olmasın; Frutti Extra Bursaspor ligin sonunda çok farklı noktalarda olacaktır. Kötü günleri geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Frutti Extra Bursaspor, Spor Toto Süper Lig, Sezer Sezgin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin: 'Kötü günleri geride bıraktık' - Son Dakika Spor


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