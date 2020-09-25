Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş maçıyla start veriyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. Frutti Extra Bursaspor, ilk hafta Beşiktaş'la karşılaşıyor. Yarın oynanacak olan mücadele saat 15.15'de başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Bu sezonun iddialı takımları arasında yer alan Frutti Extra Bursaspor, ilk maçında evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 15.15'de başlayacak. Bursa'nın bir başka temsilcisi TOFAŞ ise Pazar günü Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın da başlama saati 15.15. Bu arada TBF Yönetim Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle ligin ilk devresindeki maçların seyircisiz oynanmasını kararlaştırmıştı. Bu yüzden takımlar kritik müsabakalarında taraftar desteğini arkasında hissedemeyecek. - BURSA

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