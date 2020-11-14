Frutti Ekstra Bursaspor'da 2 korona vakası

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncu ve 1 idari kadro çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncu ile 1 idari kadro çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Herhangi bir semptom ve belirti göstermeyen oyuncu ve idari kadro üyemizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.