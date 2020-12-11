Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün açıklamasında, bugün yapılan Kovid 19 PCR testleri sonucunda, 4 oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu.
Testi pozitif çıkan oyuncuların ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcuların tedavisine başlandığı aktarıldı.
- Kaynak: AA
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