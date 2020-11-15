Frutti Extra Bursaspor'da 6 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı
15.11.2020 11:32
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'da Covid-19 vaka sayısı artış gösterdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'da Covid-19 vaka sayısı artış gösterdi. 3'ü oyuncu, 3'ü de teknik kadrodan olmak üzere 6 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bursa ekibinde toplamda 8 pozitif vaka oldu.
Frutti Extra Bursaspor Kulübü'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz tarafından 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuz ile 3 teknik kadro çalışanımızın daha sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştı. Oyuncularımız ve teknik kadro üyelerimizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadı. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."
-İHA-
Son Dakika MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü