Frutti Extra Bursaspor'da Allerik Freeman veda etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'da Allerik Freeman veda etti - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor'da Allerik Freeman veda etti

6 saat önce

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Allerik Juwan Freeman, takımdan ayrılarak Çin Ligi'ne gitti.

Frutti Extra Bursaspor'da Allerik Freeman veda etti, System.String[]

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Allerik Juwan Freeman, takımdan ayrılarak Çin Ligi'ne gitti.

Frutti Extra Bursaspor'un ABD'li oyuncusu Allerik Juwan Freeman, Çin'in yolunu tuttu. Bir süredir transferi krize dönüşen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil beyazlı camiaya veda etti. 4 aylık süre içerisinde Bursa'da bulunduğu sürede kendisine yardımcı olan yönetim, teknik ekip ve oyuncuların yanı sıra taraftara teşekkür eden ABD'li oyuncu, "Bursa her zaman kalbimde olacak. Ayrılmak zor olsa da CBA'de (Çin Basketbol Birliği Ligi) oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini not düştü.Frutti Extra Bursaspor, bugün oynadığı Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesinde oyuncuları Freeman'ın menajerinin kendileriyle irtibata geçerek Çin takımıyla sözleşme imzaladıklarını ve serbest çıkış tutarının yatırılacağını bildirdiğini açıklamış; hesaba yatan para olmamasına ve uyarılarına rağmen Freeman'ın bugüne bilet alarak Fenerbahçe Beko maçının kadrosunda yer almadığını duyurmuştu.


- Bursa
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
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