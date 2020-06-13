Frutti Extra Bursaspor'da Başantrenör Erdoğan ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Başantrenör Serkan Erdoğan ile yollarını ayırdı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursa spor, Başantrenör Serkan Erdoğan ile yollarını ayırdı.Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig'dek ilk sezonumuzda takımımızla beraber başarılı sezon geçiren Başantrenörümüz Serkan Erdoğan ile 1 yıllık olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından, yeni sezon planlamasında kendisiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Türk basketboluna oyunculuğu ile damga vurmuş, Avrupa'da bayrağımızı gururla dalgalandırmış, gelecek vaat eden genç antrenör Serkan Erdoğan'a spor hayatında başarılar diliyor, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek

Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim

Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi

Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı

Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!

Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı

Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi

Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı

Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır

Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı