Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı
06.12.2020 12:08
Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncularının Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncularının Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, bir oyuncunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz tarafından 5 Aralık Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."
-İHA-
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