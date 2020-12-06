Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncularının Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, bir oyuncunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz tarafından 5 Aralık Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

-İHA-