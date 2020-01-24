Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Erbil Eroğlu ve Mykal Riley'in sözleşmeleri feshedildi.

Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Erbil Eroğlu ve Mykal Riley'in sözleşmeleri feshedildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üç sezondur takımımızın formasını giyen ve Basketbol Süper Ligi'ne çıkmamızda emekleri geçen Erbil Eroğlu ve bu sezon takıma katılan Mykal Riley ile anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş bulunuyoruz. İki sporcumuza da emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Erbil Eroğlu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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