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Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı
26 dakika önce
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Üç sezondur takımımızın formasını giyen ve Basketbol Süper Ligi'ne çıkmamızda emekleri geçen Erbil Eroğlu ve bu sezon takıma katılan Mykal Riley ile anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş bulunuyoruz.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üç sezondur takımımızın formasını giyen ve Basketbol Süper Ligi'ne çıkmamızda emekleri geçen Erbil Eroğlu ve bu sezon takıma katılan Mykal Riley ile anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş bulunuyoruz. İki sporcumuza da emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:51
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