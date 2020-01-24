Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı

26 dakika önce

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Üç sezondur takımımızın formasını giyen ve Basketbol Süper Ligi'ne çıkmamızda emekleri geçen Erbil Eroğlu ve bu sezon takıma katılan Mykal Riley ile anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş bulunuyoruz.

Frutti Extra Bursaspor'da Eroğlu ve Riley ile yollar ayrıldı, System.String[]

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Üç sezondur takımımızın formasını giyen ve Basketbol Süper Ligi'ne çıkmamızda emekleri geçen Erbil Eroğlu ve bu sezon takıma katılan Mykal Riley ile anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş bulunuyoruz. İki sporcumuza da emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."


Erbil Eroğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:51 
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