Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi

08.12.2020 12:08
Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Kulüpten tarafından yapılan bilgilendirmede, "6 Aralık Pazar günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

Böylelikle takımdaki pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.

Ligin bir diğer Bursa temsilcisi TOFAŞ Spor Kulübü ise yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor oyuncularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" dileklerinde bulundu.


Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Frutti Extra Bursaspor, PCR Testi, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika Spor


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