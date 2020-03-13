Frutti Extra Bursaspor'dan ligin ertelenmesi talebi - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'dan ligin ertelenmesi talebi - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor'dan ligin ertelenmesi talebi

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılması yerine liglerin ertelenmesini talep etti.

Frutti Extra Bursaspor'dan ligin ertelenmesi talebi, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursa spor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılması yerine liglerin ertelenmesini talep etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına ilişkin karar alındığı hatırlatıldı.

"Önce sağlık" ilkesinden hareketle seyirciler kadar sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir. Mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine liglerin ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz. Hiçbir başarı ve değer insan sağlığından önemli değildir. Bu konuda alınacak her türlü karara da saygılı olduğumuzu belirtiriz."

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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