Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic ile sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursa spor'da başantrenörlüğe 34 yaşındaki Dusan Alimpijevic getirildi.

Yeşil-beyazlı ekip, Sırp Başantrenör Alimpijevic için Barış Spor Salonu'nda imza töreni düzenledi.

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin'in de katıldığı törende, kendisini Frutti Extra Bursaspor'a bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeye Alimpijevic imza attı.

Sezgin, törende yaptığı konuşmada, gücünü taraftardan alan Bursaspor'u, pandemi sürecinin etkilediğini söyledi.

Sezona iyi başladıklarını ama ULEB Avrupa Kupası'nda alınan kötü sonuçlarının kendilerini üzdüğünü belirten Sezgin, "Avrupa'da taraftarımız olsaydı çoğu maçı çevirebilirdik. Taraftar bizim itici gücümüz. Onlarla bu kadar başarı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Sezgin, sezona başladıkları Tutku Açık'la işlerin beklendiği gibi gitmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sporun içinde bunlar var. Hedefimizden asla vazgeçmedik. Sezon başında yapılan planlar bazen değişebiliyor. Dusan Alimpijevic, Bursaspor tarihinin ilk yabancı koçu oldu. Dusan, hedefleri olan birisi olduğu için bizimle başarılı olacağını düşünüyorum. Bu seneki hedefimizi hem ligde kalıcı olmak hem de play-off bandına ligi bitirmek olarak belirledik. İlk 3 senedeki hedeflerimiz sportif başarıdan ziyade mali disiplini sağlayarak geçirmek. Reklam ve stopaj iadeleri üst seviyedeydi sezon başı bütçe belirlemesinde. Pandemi nedeniyle stopaj iadesi kaldırıldı. 3-3,5 milyon stopaj giderimiz var. Bu çok büyük kar eden şirketlerin ödemesi bile zorken bizim gibi kamu yararına spor kulüplerinin bunun altında kalkması mümkün değil."

Dusan Alimpijevic de burada olmasını sağlayan Frutti Extra Bursaspor kulübüne ve sponsorlara teşekkür etti.

Takıma başarılı olmak için geldiğini belirten Alimpijevic, "Umarım sezonun devamı başarılı şekilde geçecek. Hemen başladık çalışmaya. Çok iyi bir kulüp organizasyonu var. Beklentilerin farkındayım." dedi.