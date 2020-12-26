Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Oynadığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Frutti Extra Bursaspor, puan cetvelinde son sırada bulunuyor. Galatasaray ise 13 maçta 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle düşme hattının bir basamak üstünde 14. sırada yer alıyor.

Frutti Extra Bursaspor galibiyete hasret kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle uzun süredir tam kadro oynayamayan Frutti Extra Bursaspor, ligde son 6 maçını yitirdi.

Son galibiyetini ligin 5. haftasında TOFAŞ'a karşı 83-70'lik skorla alan yeşil-beyazlılar, kötü gidişata Galatasaray karşısında son vermek istiyor.

ULEB Avrupa Kupası'nda bu hafta Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla üst üste iki maç oynayan Bursa ekibi, bu karşılaşmaların ikisini de kazanarak moral buldu.

Galatasaray'ın da kötü gidişatı sürüyor

Galatasaray da sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Ligde son 3 maçını yitiren sarı-kırmızılıların, 13 müsabakada 4 galibiyeti bulunuyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, Frutti Extra Bursaspor maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor.