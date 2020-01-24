Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Gerald Robinson'ı transfer etti.

Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Gerald Robinson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibinde forma giyen 1,86 metre boyundaki Robinson, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını terletecek.

Lisansı çıkarılan ABD'li basketbolcu, yarın saat 17.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak Darüşşafaka Tekfen maçında forma giyebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran
"Nükleer kıyamet saati" 20 saniye ileri alındı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:09:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]