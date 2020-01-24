Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibinde forma giyen 1,86 metre boyundaki Robinson, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını terletecek.

Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibinde forma giyen 1,86 metre boyundaki Robinson, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını terletecek.


Lisansı çıkarılan ABD'li basketbolcu, yarın saat 17.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak Darüşşafaka Tekfen maçında forma giyebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Patras, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:11 
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