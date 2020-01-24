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Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibinde forma giyen 1,86 metre boyundaki Robinson, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını terletecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibinde forma giyen 1,86 metre boyundaki Robinson, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını terletecek.
Lisansı çıkarılan ABD'li basketbolcu, yarın saat 17.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak Darüşşafaka Tekfen maçında forma giyebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:11
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